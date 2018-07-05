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Новости. Общество
21:30, 05 Июля 2018

ВИДЕО и ФОТО: Мужчины свернут головы, увидев девушек в сексуально надетых купальниках

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Представительницы прекрасного пола нашли способ, как носить старые купальники так, чтобы они выглядели как новые.

Первыми новый тренд подхватили австралийские блогерши, пишет life.

Всё, что для этого нужно, — просто перевернуть лиф купальника вверх тормашками: верхние бретельки завязать вокруг тела, а нижние — над грудью.

Многим девушкам такой способ определённо понравился. Правда, ходить не очень удобно, зато грудь визуально увеличивает.

Поплавать нормально в таких купальниках тоже не удастся, потому что такой способ носить купальник ничего особо не поддерживает.

 

"Выглядит это немного странно, но дико сексуально, - пишет life, - Свёрнутые головы мужчин вам будут обеспечены".

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