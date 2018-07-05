ВИДЕО и ФОТО: Мужчины свернут головы, увидев девушек в сексуально надетых купальниках

Представительницы прекрасного пола нашли способ, как носить старые купальники так, чтобы они выглядели как новые.

Первыми новый тренд подхватили австралийские блогерши, пишет life.

Всё, что для этого нужно, — просто перевернуть лиф купальника вверх тормашками: верхние бретельки завязать вокруг тела, а нижние — над грудью.

Многим девушкам такой способ определённо понравился. Правда, ходить не очень удобно, зато грудь визуально увеличивает.

Поплавать нормально в таких купальниках тоже не удастся, потому что такой способ носить купальник ничего особо не поддерживает.

"Выглядит это немного странно, но дико сексуально, - пишет life, - Свёрнутые головы мужчин вам будут обеспечены".