ВИДЕО: Иномарка сбила подростка на "зебре" в Петрозаводске

Автомобилист сбил подростка, который вместе с другом переходил дорогу по "зебре" на улице Мерецкова.

Согласно данным камер видеонаблюдения компании "Сампо.ру", около 14.00 двое подростков переходили дорогу по пешеходному переходу, когда в них врезалась иномарка. Одному из подростков удалось отскочить, а второго машина сбила.

По информации ГУМЧС по Карелии, 16-летний подросток был госпитализирован.

Обстоятельства ДТП уточняются.