ВИДЕО: Иномарка врезалась в автобус в Петрозаводске

На Кукковке автомобиль протаранил маршрутку, двигаясь задним ходом.

ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутного автобуса произошло на улице Лыжная у дома №18, когда иномарка двигалась задним ходом. В это же время автобус выезжал из разрыва в разделительной полосе, предназначенного для разворота.

Аварию запечатлели камеры компании "Ситилинк".