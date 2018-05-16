ВИДЕО: Иномарки разбросало по проезжей части после жесткого ДТП на Ровио

В районе пересечении улиц Ровио и Сортавальская в Петрозаводске произошло столкновение двух легковых автомобилей Фольксваген Гольф.

Инцидент попал сегодня утром в объектив камер компаний "Ситилинк" и Сампо".

Как сообщает ДТП ПТЗ, легковые автомобили двигались по улице Ровио в противоположных направлениях. Столкновение произошло в районе регулируемого перекрестка, когда один из участников аварии совершал разворот (левый поворот), а второй автомобиль двигался в прямом направлении.

"От столкновения (правым задним крылом - передней стороной) автомобили разбросало по проезжей части. Фольксваген, совершающий разворот, развернуло на 180 градусов. Фольксваген, двигавшийся в прямом направлении, отбросило влево на полосу встречного движения и угол перекрестка. После этого автомобитль врезался в опору уличного освещения и троллейбусной контактной сети", - пишет ДТП ПТЗ.

В результате ДТП водитель иномарки, двигавшейся в прямом направлении получил травмы. Ему было назначено лечение, расказали ДТП ПТЗ в Госатоинспекции Петрозаводска.