ВИДЕО: Инспекторы в Карелии перевели уток через дорогу

Чтобы перевести птиц через дорогу, инспекторы остановили движение, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В ведомстве сообщили, что Пудоже автоинспекторы регулировали движения на федеральной автодороге для утиного семейства.

"Утка вместе со своими малышами нашла небезопасное место для перехода проезжей части. На помощь пришли инспекторы ДПС Пудожского района, которые остановили движение автотранспорта, чтобы необычные пешеходы смогли благополучно перейти дорогу", – сообщили в Госавтоинспекции.