ВИДЕО: Инвалид-колясочник застрял на тротуаре в Петрозаводске

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Петрозаводчанин снял видео, на котором запечатлел, как инвалид на коляске не может проехать по неочищенному тротуару в центре города.
В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" горожанин опубликовал видео, на ктором запечатлел, как на улице Анохина, напротив военкомата, человек не может прокатить коляску с инвалидом из-за снежной каши на тротуаре.
"Если тут есть кто-то из администрации города, то я надеюсь, что это исправят, написал автор видео в комментарии. – Людям, конечно, вышел и помог".
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