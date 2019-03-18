ВИДЕО: Инвалид-колясочник застрял на тротуаре в Петрозаводске

Петрозаводчанин снял видео, на котором запечатлел, как инвалид на коляске не может проехать по неочищенному тротуару в центре города.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" горожанин опубликовал видео, на ктором запечатлел, как на улице Анохина, напротив военкомата, человек не может прокатить коляску с инвалидом из-за снежной каши на тротуаре.

"Если тут есть кто-то из администрации города, то я надеюсь, что это исправят, написал автор видео в комментарии. – Людям, конечно, вышел и помог".