ВИДЕО: Юлия Самойлова будет выступать на Евровидении в "платье-гора"

Конкурсный номер Юлии Самойловой, с которым певица представит Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение" в Лиссабоне, готов.

Участница "Евровидения" от России Юлия Самойлова провела первую репетицию в Лиссабоне — именно там в этом году пройдёт музыкальный конкурс. В распоряжении Super появились эксклюзивные снимки платья, в котором певица будет выступать.

Ранее Самойлова говорила, что "оно будет не просто нарядом, а частью декорации". Похоже, так оно и есть — по форме платье напоминает гору. Создателем туалета стала российский дизайнер Анастасия Задорина, сообщает life.

Номер с участием Самойловой построен таким образом, что зрители должны будут увидеть артиста, а не человека с ограниченными возможностями.

Появившееся в Сети видео с фрагментом выступления Самойловой, судя по первым отзывам, не впечатлило интернет-пользователей. Многие комментаторы остались откровенно недовольными как "платьем-горой", которое выглядит словно из папье-маше, так и голосом российской исполнительницы, ее песней и самим номером, пишет dayonline.

В этом году "Евровидение" впервые пройдёт в столице Португалии — Лиссабоне — на арене Parque das Nacoes. Первый полуфинал состоится 8 мая, второй — 10-го, а финал конкурса назначен на 12-е.