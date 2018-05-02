ВИДЕО: Кадры задержания пьяной девушки, протаранившей забор Петрозаводского университета, опубликованы в Сети.

В Интернете появилось видео столкновения автомобиля с университетским забором и кадры последующего задержания нарушительницы.

Видео погони и задержания нетрезвой автоледи опубликованы в сообществе «Госавтоинспекция Карелии» в социальной сети «Вконтакте».

В ночь с 30 апреля на 1 мая на проспекте Ленина нарушительница на Daewoo Nexia уходила от погони трех нарядов ДПС в Петрозаводске и, не справившись с управлением, снесла дорожное ограждение, после чего врезалась в забор Петрозаводского университета.

ДТП совершила 18-летняя девушка, не имеющая водительских прав, у которой на месте происшествия сотрудниками ДПС было зафиксировано состояние алкогольного опьянения.