10:02, 02 Мая 2018
ВИДЕО: Кадры задержания пьяной девушки, протаранившей забор Петрозаводского университета, опубликованы в Сети.
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В Интернете появилось видео столкновения автомобиля с университетским забором и кадры последующего задержания нарушительницы.
Видео погони и задержания нетрезвой автоледи опубликованы в сообществе «Госавтоинспекция Карелии» в социальной сети «Вконтакте».
В ночь с 30 апреля на 1 мая на проспекте Ленина нарушительница на Daewoo Nexia уходила от погони трех нарядов ДПС в Петрозаводске и, не справившись с управлением, снесла дорожное ограждение, после чего врезалась в забор Петрозаводского университета.
ДТП совершила 18-летняя девушка, не имеющая водительских прав, у которой на месте происшествия сотрудниками ДПС было зафиксировано состояние алкогольного опьянения.
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