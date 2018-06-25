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Новости. Общество
22:00, 25 Июня 2018

ВИДЕО: Как подстричься на орбите

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Роскосмос опубликовал панорамное видео, на котором продемонстрирован процесс стрижки в космосе: российский космонавт Антон Шкаплеров с помощью специальной машинки делает прическу своему коллеге Александру Мисуркину.

Космонавты используют особенную машинку — она совмещена со шлангом пылесоса, чтобы остриженные волосы не разлетелись в невесомости по всей станции, не мешали экипажу и не повредили технику.

На видео показано, как Мисуркин просит Шкаплерова сделать ему более "вертикальную" прическу, "не огурцом". При этом к российским космонавтам присоединяется американец Джо Акаба и в шутку договаривается, чтобы Шкаплеров постриг и его за три доллара, отмечает РИА Новости.

Сейчас космонавты находятся на Земле. Мисуркин вернулся домой 28 февраля, а Шкаплеров — 3 июня.

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