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Новости. Экономика
10:53, 22 Марта 2019

ВИДЕО: Как сделать жизнь комфортнее

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В начале января мы рассказывали, что управляющая компания "СтройСервис" изменила название на "КСМ-Комфорт". Сегодня публикуем интервью с управляющим компании Алексеем Лониным.

- Алексей Николаевич, с чем связано переименование?

- Новое название управляющей компании подчеркивает принадлежность к группе предприятий "КСМ", бренду надёжному и уважаемому. Сразу скажу, ребрендинг одно из звеньев большого проекта развития предприятия в целом. Мы реализуем проект, который направлен на улучшение всех процессов компании.

Не секрет, что у многих людей уже на генетическом уровне заложен негатив к управляющим компаниям и к ЖКХ в целом. И, можно сказать, не без оснований. Только-только люди начинают понимать, что управляющая компания – это партнёр, который помогает сделать жизнь комфортнее. И для нас сейчас очень важно на деле показать, что это именно так.

- Что делаете для этого?

Мы строим работу так, чтобы быть максимально эффективными, как для клиентов, так и для компании. В равной степени. Буду говорить предметно. Работа нашего офиса организована так, что клиент может получить услугу в "одном окне", а не ходить от одной инстанции к другой.

Очень удобно для наших клиентов, что они могут подать заявку любым доступным им способом: лично прийти в центр обслуживания клиентов, позвонить по телефону диспетчеру (прием заявок осуществляется в будние дни до 20 час) или в любое удобное время отправить заявку в электронном виде на нашем сайте или в группе ВКонтакте. Независимо от того, каким способом сделана заявка, все они имеют одинаковую важность, на все мы стараемся максимально быстро реагировать и принимать меры.

Для тех, кому удобнее прийти в офис и пообщаться лично, тоже есть хорошая новость. С 1 апреля текущего года рабочий день центра обслуживания клиентов увеличится до 19 часов.

Расскажу ещё про одно важное новшество. В управляющей компании введена должность "Менеджер дома". Это персональный помощник жильцов. К менеджеру наши клиенты могут обращаться лично по любым вопросам, касающимся содержания и эксплуатации жилья.

Нам очень важно настроить обратную связь с нашими клиентами. Их замечания, предложения, просьбы помогают нам устранять недоработки, корректировать нашу работу, делать её более эффективной. А в этом мы обоюдно заинтересованы. Больше скажу, управляющая компания также рассчитывает на понимание и партнёрские отношения со стороны собственников жилья.

Мы предлагаем большой сервисный пакет. Ознакомиться с нашими предложениями и оформить заявку на обслуживание дома можно на нашем сайте или в нашем офисе.

Полный текст интервью читайте здесь.

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