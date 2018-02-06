ВИДЕО: Космонавты устроили турнир по бадминтону на МКС

Опубликовано панорамное 3D-видео первого в истории турнира по бадминтону на Международной космической станции.

На видео, снятом в рамках спецпроекта "Космос 360" совместно с Роскосмосом и РКК "Энергия", российские астронавты Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров соревнуются с коллегами из США (Джозев Акаба, Марк Ванде Хай) и Японии (Норишиге Канаи), сообщает РИА Новости.

"Мы благодарны всем космонавтам-бадминтонистам, Роскосмосу и, конечно, телеканалу RT за поддержку этого проекта и бадминтона. Команда RT360 сняла великолепный ролик о первом космическом матче, который теперь доступен даже в панорамном формате, дающем эффект присутствия", — сказал председатель Совета национальной федерации бадминтона России Андрей Антропов.

Панорамное видео (при просмотре на youtube, а так же многих смартфонах видео можно крутить в любом направлении) покажут на командном чемпионате Европы по бадминтону, который пройдет в Казани с 13 по 18 февраля.