ВИДЕО: Кубик Рубика собран за 4,22 секунды

Установлен новый рекорд по сборке головоломки.

Новый рекорд по сборке кубика Рубика установил 22-летний австралиец, справившись с задачей за 4,22 секунды, сообщает 47news со ссылкой на издание Cnet.

Новый рекорд был поставлен на международных соревнованиях в Мельбурне. Рекордсмен Феликс Земдегс уже однажды оказывался самым быстрым "сборщиком" - в 2016 году он уложился в 4,73 секунды. Но впоследствии этот рекорд побил американец Патрик Понс, собрав кубик за 4,69 секунд.

Также в 2015 году Земдегс поставил рекорд по сборке кубика Рубика одной рукой, справившись за 6,88 секунд. А в 2017 году он поставил рекорд по сборке усложненной версии кубика Рубика, 7х7х7 квадратов, собрав его за 2 минуты 6,73 секунды. В 2013 году на чемпионате в Лас-Вегасе Земдегс был признан лучшим в мире сборщиком кубика Рубика.