Плиты OSB
163
138
Панель ПВХ
179
99
Табурет
490
299
Сковорода
290
139
Ламинат Kastamonu
519
289
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
21:05, 08 Мая 2018

ВИДЕО: Кубик Рубика собран за 4,22 секунды

По теме

Королёва и Тарзан смутили интимным фото
08.05.18 21:30
Новый "майский указ" Путина касается автомобилистов
08.05.18 20:40
ВИДЕО: Спортсменка вышла замуж через несколько дней после нападения крокодила
08.05.18 20:20
Все новости
Загрузка...

Установлен новый рекорд по сборке головоломки.

Новый рекорд по сборке кубика Рубика установил 22-летний австралиец, справившись с задачей за 4,22 секунды, сообщает 47news со ссылкой на издание Cnet.

Новый рекорд был поставлен на международных соревнованиях в Мельбурне. Рекордсмен Феликс Земдегс уже однажды оказывался самым быстрым "сборщиком" - в 2016 году он уложился в 4,73 секунды. Но впоследствии этот рекорд побил американец Патрик Понс, собрав кубик за 4,69 секунд.

Также в 2015 году Земдегс поставил рекорд по сборке кубика Рубика одной рукой, справившись за 6,88 секунд. А в 2017 году он поставил рекорд по сборке усложненной версии кубика Рубика, 7х7х7 квадратов, собрав его за 2 минуты 6,73 секунды. В 2013 году на чемпионате в Лас-Вегасе Земдегс был признан лучшим в мире сборщиком кубика Рубика.

По теме

Королёва и Тарзан смутили интимным фото
08.05.18 21:30
Новый "майский указ" Путина касается автомобилистов
08.05.18 20:40
ВИДЕО: Спортсменка вышла замуж через несколько дней после нападения крокодила
08.05.18 20:20
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.05.2018, 12:51
Стала известна судьба голодного лосенка, который ходил по трассе под Петрозаводском
05.05.2018, 10:58
ФОТО: Сестра скандальной телеведущей поделилась впечатлениями об отдыхе в Карелии
06.05.2018, 22:11
СРОЧНО: В Карелии ребенка насмерть задавило бревнами
04.05.2018, 06:40
Следком назвал суммы взяток, которые получили обвиняемые по делу об обслуживании дорог в Карелии
07.05.2018, 15:37
В ГИБДД Петрозаводска рассказали подробности страшного ДТП, где пожилой водитель сбил подростков
01.05.2018, 11:20
Пьяная девушка, врезавшаяся в забор петрозаводского университета, ждет суда в камере

Аналитика

07.05.2018 12:16
Политкухня
Победа в Европейском суде: что дальше? 8
Что означает победа Девлета Алиханова в Европейском суде по правам человека и когда он сможет выйти на свободу, - об этом мы расспросили его адвоката Михаила Шогина.
"Любой губернаторский рейтинг – это зеркало" 12
03.05.2018 12:24
"Если улицу забыли, значит так нужно?" 12
03.05.2018 11:22
Офтальмология едет в районы
28.04.2018 11:44
Улучшение инвестиционного климата стало главной темой энергетической конференции 2
27.04.2018 14:33
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 12:55
Личное мнение
Современное общение и смешение стилей 1
Удивительно, как кардинально за последний год изменилось у меня медиапотребление.
Счастливый машинист из спецслужб
Сегодня 12:32
Затопление - в подарок 3
04.05.2018 10:09
Щас спою! 5
28.04.2018 12:52
архив чтиво

Медиа

Министр спорта Карелии Александр Воронов о предстоящем праздновании 9 мая
Сегодня 16:47
все фото и видео

Опрос

Как вы относитесь к продаже товаров с символами Победы?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»