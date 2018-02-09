ВИДЕО: Курильщики устроили разборки с активистами, отбирающими сигареты у петрозаводан на улице

В Петрозаводске активисты движения "Лев против" провели очередной рейд у "Лотос-Плазы" и встретили серьезных любителей покурить.

В сети появился видеоролик под названием "Агрессивные". Активисты движения "Лев против" вновь заставляли горожан тушить сигареты, но далеко не все были согласны это сделать. Двое мужчин у ТРЦ Лотос-Плаза" устроили настоящую разборку с борцами с курением.