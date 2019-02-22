ВИДЕО: Ледовые скульптуры появились в горном парке "Рускеала"

В Карелии на территории горного парка "Рускеала" завершается фестиваль ледовой скульптуры "Тайна Глубины".

Как сообщается в паблике ГТРК Карелия, тематика первого фестиваля - "Мифы и легенды Карелии". Объемные скульптурные композиции создаются в мраморной штольне парка.

Из 60 команд, подавших заявки на участие в первом подземном фестивале ледовых скульптур, жюри выбрало 11 коллективов из России, Казахстана, Латвии и Эстонии. Каждой творческой группе из трех человек для создания скульптурной композиции предоставлено восемь больших ледовых блоков.

Имена победителей станут известны 22 февраля.

По данным организаторов, ледяной вернисаж на три ближайших месяца станет его частью. Это значит, что тысячи экскурсантов и после фестиваля до конца весны смогут увидеть скульптуры и прикоснуться к тайне рускеальских глубин.

Создание галереи подземных ледовых скульптур уже стало новой традицией в "Рускеале". С 2015 года в мраморных штольнях парка студенты Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии им. А. Л. Штиглица создавали тематические скульптурные композиции и ледовые копии архитектурных шедевров Санкт-Петербурга. Их работы стали частью яркой истории горного парка "Рускеала". Но именно с этого года традиция обретает новые грани, превращается в большой конкурс-фестиваль.