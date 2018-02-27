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Новости. Общество
21:30, 27 Февраля 2018

ВИДЕО: Люба Успенская сплясала на долларах

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В свой день рождения звезда шансона показала, как расходует заработанные на концертах деньги.

На днях Любови Успенской исполнилось 64 года. Важную дату она отпраздновала, как и полагается, на работе, с развлечениями, соответствующими их пониманию прекрасного, пишет uznayvse.

Успенская показала видеоролик с вечеринки, на которой она пела для гостей в одном из ресторанных заведений Розы Хутор. Видео возмутило подписчиков ее инстаграм-аккаунта. Дело в том, что на записи видно, что гости праздника швыряют на сцену, где пела Успенская, стодолларовые купюры в виде чаевых. Певица, нимало не стесняясь, продолжала танцевать на них.

По мнению поклонников певческого талана Успенской, этот ролик оказался несколько за гранью представлений об уважительном отношении к фанатам.

Любовь завалили гневными сообщениями, общий посыл сводился к тому, что "В стране кризис, люди бедствуют, имейте совесть".

"Любовь, праздник – дело хорошее, но танцы на деньгах – это как чересчур!"

Редакция uznayvse отмечает, что вскоре после публикации Успенская закрыла комментарии к этой записи, однако сам ролик удалять не стала.

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