ВИДЕО: Любители поджигать сухую траву в Карелии провоцируют крупные пожары

Спасатели призывают жителей республики не поджигать сухую траву во избежание масштабных пожаров.

С наступлением сухой и теплой погоды увеличилось количество выездов подразделений пожарной охраны для тушения мусора и сухой травы в населенных пунктах Сегежского района, сообщает паблик "4 отряд ФПС по республике Карелия".

Сегежские пожарные опубликовали видео тушения горящей травы и обратились к жителям республики с требованием соблюдать осторожность при обращении с огнем.

"Не поджигайте сухую траву! На территории Сегежского муниципального района действует особый противопожарный режим! В результате порывов ветра огонь может перекинуться на лесной массив либо постройки жилого сектора! Палы сухой растительности недопустимы!!!",- обратились к жителям республики спасатели.