ВИДЕО: Маршрутка снесла легковушку в центре Петрозаводска

Водитель маршрутного автобуса совершил столкновение с легковым автомобилем, который перегородил проезжую часть.

Авария произошла днем 13 февраля на пересечении проспекта Ленина и улицы Анохина. Видеозапись ЧП, сделанную камерой наблюдения компании "Sampo.ru", разместил читатель паблика "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Машины двигались во встречном направлении. Легковой автомобиль направлялся вниз по Ленина. Затем водитель совершил левый поворот на ул. Анохина, однако из-за пробки впереди не смог покинуть проезжую часть проспекта. В этот момент двигавшийся вверх по Ленина автобус на полном ходу врезался в перегородившую дорогу легковушку.