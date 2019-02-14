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Новости. Происшествия
06:40, 14 Февраля 2019
фото: "ДТП Петрозаводска и Карелии"/ "Вконтакте"

ВИДЕО: Маршрутка снесла легковушку в центре Петрозаводска

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Водитель маршрутного автобуса совершил столкновение с легковым автомобилем, который перегородил проезжую часть.

Авария произошла днем 13 февраля на пересечении проспекта Ленина и улицы Анохина. Видеозапись ЧП, сделанную камерой наблюдения компании "Sampo.ru", разместил читатель паблика "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Машины двигались во встречном направлении. Легковой автомобиль направлялся вниз по Ленина. Затем водитель совершил левый поворот на ул. Анохина, однако из-за пробки впереди не смог покинуть проезжую часть проспекта. В этот момент двигавшийся вверх по Ленина автобус на полном ходу врезался в перегородившую дорогу легковушку.

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