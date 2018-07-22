ВИДЕО: Медвежонок в Карелии накинулся на автомобиль

В Беломорском районе медвежонок напал на автомобиль, притормозивший рядом с ним.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" опубликовано видео, на котором запечатлено, как в Беломорском районе на трассу вышел медвежонок.

Водитель автомобиля притормозил рядом с диким животным, но, когда пассажиры попытались заговорить с медвежонком, он неожиданно накинулся на машину.