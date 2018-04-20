ВИДЕО: Мотоциклист завалился на "зебре" в Петрозаводске

На Комсомольском проспекте упал мотоциклист.

Инцидент с участием мотоциклиста произошел на Комсомольском проспекте, на пешеходном переходе в районе пересечения с улицей Лизы Чайкиной.

Мотоциклист двигался по Комсомольскому проспекту в сторону центра города. Во время движения он упал, пишет "ДТП Петрозаводска".