ВИДЕО: Мужчина "остудил" скандалистку струей ледяной воды

В Сети появилось видео, на котором мужчина "помыл" разгневанную девушку на автомойке.

Инцидент, произошедший в Краснодаре, запечатлели камеры наблюдения. На кадрах видно, как блондинка подходит к владельцу автомобиля и начинает ему что-то эмоционально объяснять, активно жестикулируя, сообщает РИА Новости.

"Это все, наверное, потому что он пену не снизу вверх начал наносить", — комментирует автор видео.

Мужчина практически не реагирует на происходящее и продолжает мыть машину. Однако в какой-то момент он выходит из себя и внезапно поливает девушку ледяной водой из шланга.