ВИДЕО: На Лесном проспекте гонщик спланировал в сугроб

В Петрозаводске иномарка вылетела на тротуар в районе остановочного комплекса.

Камера наружного видеонаблюдения запечатлела момент, как 25 марта в 9.28 на Лесном проспекте иномарка, двигавшаяся со стороны микрорайона Кукковка на Древлянку, разогналась, зацепила обочину и на полном ходу вылетела на тротуар в районе остановочного комплекса.