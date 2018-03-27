ВИДЕО: На Валааме помолились о погибших в Кемерово

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В Карелии заупокойную литию провели в Спасо-Преображенском соборе Валаамского монастыря в память о посетителях сгоревшего торгового центра в Кемерово.
"В Спасо-Преображенском соборе монастыря была совершена заупокойная лития по невинно погибшим в результате пожара в торговом центре в г. Кемерово. Всем сердцем соболезнуем семьям погибших, да упокоит Господь в селениях своих тех, кто погиб в этом страшном пожаре!" - говорится в паблике монастыря.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.
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