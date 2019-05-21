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Новости. Общество
11:33, 21 Мая 2019

ВИДЕО: На Выгозере в Карелии подняли километр сетей с тухлой рыбой

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В рамках всероссийской акции "День без сетей" в Сегежском районе Карелии прошел рейд Росрыболовства.

В минувший понедельник 20 мая Росрыболовство в рамках всероссийской акции "День без сетей" провело рейд на озере Выгозеро в Сегежском районе. В мероприятии приняли участие эксперты ОНФ Карелии и полиция.

В результате в ходе рейдовых мероприятий было поднято километр сетей. Владельцев незаконно установленных снастей пока установить не удалось.

Как отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ Карелии Владимир Кванин, многие сети установлены настолько давно, что рыба в них уже стухла.

"Люди ставят сети и забывают про них, - сказал Кванин, - а рыба гибнет".

Инспектор рыбоохраны напомнил, что 30 июня на всех водоемах Карелии запрещена ловля сетями в связи с нерестом.

Всех нарушителей ждет штраф от 2 до 5 тысяч рублей, а также конфискация орудий лова и лодки.

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Комментарии

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бармалей
2019-05-21 12:04:02
а почему Росрыболовство такие "акции" проводит только в День без сетей, а не постоянно и повсеместно? Зачем тогда такая структура нужна, если они свои обязанности выполняют только раз в год, показушно?!
однозначно
2019-05-21 11:45:27
Самобытные
Неравнодушный
2019-05-21 11:41:44
Неудивительно. Бога в душах давно уже нет, только лишь забота о благополучии себя и своих детей.
Мизантроп
2019-05-21 11:59:54
Неравнодушный,
Траву кушаем, век на щавеле
Скисли душами, опрыщавели.
Да еще вином много тешились
Разоряли дом, дрались, вешались.
Гость
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