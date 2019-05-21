ВИДЕО: На Выгозере в Карелии подняли километр сетей с тухлой рыбой

В рамках всероссийской акции "День без сетей" в Сегежском районе Карелии прошел рейд Росрыболовства.

В минувший понедельник 20 мая Росрыболовство в рамках всероссийской акции "День без сетей" провело рейд на озере Выгозеро в Сегежском районе. В мероприятии приняли участие эксперты ОНФ Карелии и полиция.

В результате в ходе рейдовых мероприятий было поднято километр сетей. Владельцев незаконно установленных снастей пока установить не удалось.

Как отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ Карелии Владимир Кванин, многие сети установлены настолько давно, что рыба в них уже стухла.

"Люди ставят сети и забывают про них, - сказал Кванин, - а рыба гибнет".

Инспектор рыбоохраны напомнил, что 30 июня на всех водоемах Карелии запрещена ловля сетями в связи с нерестом.

Всех нарушителей ждет штраф от 2 до 5 тысяч рублей, а также конфискация орудий лова и лодки.