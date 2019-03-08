ВИДЕО: Начальник кадетского училища в Петрозаводске издал приказ "всех обнимать"

Кадеты и сотрудники Петрозаводского президентского кадетского училища сняли ролик, посвященный празднованию Международного женского дня.

Ролик начинается со стихотворного поздравления, которое читает начальник училища Андрей Макаревич. Стихотворение посвящено женщинам.

"Без вас не будет небо светлым. Семья без женщин - не семья. Мужчины станут незаметны. Их украшает женщина. И детский смех мы все забудем. Мир превратится в мир больных. А защищать кого мы будем, когда не будет вас, родных? Приказ издал сегодня утром: всех обнимать, кого нашли. Шучу, конечно. Просто круто - не по приказу, от души!", - говорит Макаревич в своей поздравительной речи.

Получасовой ролик состоит из номеров самодеятельности; главные роли в нем исполняют кадеты и сотрудники учебного заведения.