ВИДЕО: Nissan сбил пешехода на "зебре" в Петрозаводске

По теме
Загрузка...
Кроссовер сбил в столице Карелии пешехода, который переходил дорогу по "зебре".
Авария случилась 17 августа в 19.51 на ул.Мерецкова. От удара человека отбросило на несколько метров от авто.
По теме
Выбор читателей
14.08.2018, 07:20
16.08.2018, 16:18
15.08.2018, 12:38
16.08.2018, 12:40
Аналитика
16.08.2018 14:41
Капитал
В Петрозаводске китайская делегация обсудила с правительством Карелии совместные проекты.
16.08.2018 12:40
13.08.2018 09:00
10.08.2018 12:00
Чтиво
16.08.2018 13:40
Без политики
В Петрозаводске благодаря АО "ПКС-Водоканал" появится новый сквер, в создании которого может поучаствовать каждый.
16.08.2018 11:13
08.08.2018 10:55
03.08.2018 12:21
Медиа
16.08.2018 11:28
Опрос
Кто должен оплатить восстановление Успенской церкви?
Комментарии