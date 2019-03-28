ВИДЕО: Ночью три автомобиля устроили гонки по Петрозаводску

Автомобили на большой скорости ездили по нескольким улицам, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В группе "ДТП ПТЗ" появилось видео, как ночью около 2.00 на ул. Ровио три автомобиля устраивали заезды на скорость.

Игнорируя сигналы светофоров, с огромной скоростью носились от ул. Сортавальская в направлении ул. Парфенова с ревом, будили весь микрорайон.