ВИДЕО: Новая спортивная площадка с тренажёрами появилась в Петрозаводске

В жилом комплексе "Скандинавия" строительная компания "КСМ" построила уличную площадку для активных игр и занятий физкультурой.

Это современная универсальная спортивная площадка. На ней можно играть в волейбол, баскетбол, мини-футбол. Трехметровый забор удержит мяч, мягкое покрытие поможет избежать травм, дополнительные фонари позволят заниматься спортом в любое время суток. Рядом полюбившиеся петрозаводчанам уличные тренажеры.

На церемонии открытия исполнительный директор "КСМ" Борис Жадановский отметил: "Для нас было важно построить такую площадку, которая была бы интересна жителям. Поэтому, прежде, чем начать работу мы провели опрос, в котором жители микрорайона могли высказать свои пожелания и предложения. С учётом этих предложений и была построена площадка".

Обслуживать новый спортивный объект, поддерживать на нём чистоту и порядок будет управляющая компания "КСМ-Комфорт". В её ведении находится большинство домов ЖК "Скандинавия", а также дома, построенные в соседнем микрорайоне Древлянка-7. А сохранность объекта целиком и полностью зависит от самих жителей микрорайона.



Мэр Петрозаводска Ирина Мирошник смогла лично оценить новую спортивную площадку. "Хочу поблагодарить компанию "КСМ" за создание достойной и комфортной инфраструктуры жилого комплекса "Скандинавия", - сказала она на открытии объекта. "Также отмечу, что решение о возведении объектов социальной инфраструктуры принимается застройщиком в добровольном порядке. Это очень ценно!"

Сказать, что новый спортивный объект востребован новосёлами - не сказать ничего. Тем более сейчас, в период летних школьных каникул. У "скандинавов" уже сформировались волейбольные команды, которые играют по вечерам несколько дней в неделю.

Напомним, что жилой комплекс "Скандинавия" является самым большим проектом в сфере жилищного строительства, реализованным за последние четверть века: 23 дома, больше двух тысяч квартир. Жилой комплекс обеспечен необходимой для комфортного проживания инфраструктурой. На его территории построены два здания детского сада "Апельсин", а также открыты дополнительные ясельные группы. В общей сложности посещать детское дошкольное учреждение могут 366 малышей. Приведён в порядок Новодревлянский сквер, расположенный на стыке микрорайонов Древлянка-5, 6 и 7. А в ближайшие пару лет здесь будет построена новая общеобразовательная школа на 1350 учащихся, аналогов которой в Карелии нет.