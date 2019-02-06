ВИДЕО: Общественники вступились за семью из Карелии, где изъяли пятерых детей

Член Общественной палаты России Элина Жгутова попросила главу Карелии Артура Парфенчикова вмешаться в ситуацию с изъятием детей у родителей из Костомукши.

Соответствующее видеообращение Жгутова разместила на канале Youtube.

"Ко мне обратилась семья Киселевых из Костомукши. Крепкая, непьющая, работящая, полная. Шесть детей в одном зарегистрированном браке, (редкость по нашим дням) четырехкомнатная благоустроенная квартира, свое небольшое предприятие, доход на уровне среднего по России , оба родители юридически подкованы. Этих родителей ограничили в родительских правах на основании того, что они недостаточно заботились об образовании своих детей. Детей забрали в приют в Москве. У родителей нет возможности общения с детьми", - заявила Жгутова.

По ее словам, родители утверждают, что преследование их семьи началось с того, что муж не согласился со школьными поборами и обнародовал документы, из которых следовало, что школа находится полностью на государственных дотациях.

Далее, рассказывает Жгутова, "пошли придирки в школе", несколько раз привлекали семью по ст.5.35 КОАП (ненадлежащее воспитание), несколько раз опека выходила с исками в суд, и, наконец, Верховный суд Карелии удовлетворил очередную апелляцию.

Решение вступило в силу 28 сентября 2018 года, мать уведомлена не была и находилась с детьми в Москве на момент, когда детей у нее изъяли по акту безнадзорности органы полиции. Дети, пять человек (один ребенок выпущен из приюта по достижению им совершеннолетия) сейчас находятся в одном из учреждений Департамента соцзащиты населения Москвы. Родители не имеют с ними связи.

"Уважаемый Артур Олегович! Прошу вас взять под личный контроль ситуацию с возможным неправомерным вмешательством в семью со стороны органов опеки и полиции в Костомукше. Прошу вас привлечь надзорные органы и органы общественного контроля для объективности оценки ситуации", - говорится в сообщении Жгутовой.

Как ранее сообщал детский омбудсмен Геннадий Сараев, еще 10 октября 2018 года на основании решения суда за неисполнение своих родительских обязанностей жительница Костомукши обязана была передать своих пятерых детей в возрасте от 4 до 12 лет (трех мальчиков и двух девочек) в Центр помощи детям.

Жительница Карелии не согласилась с решением суда и приняла решение скрыться с детьми в неизвестном направлении. Было возбуждено розыскное дело.