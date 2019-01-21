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Новости. Общество
12:42, 21 Января 2019
фото: © Fotolia / Jan H. Andersen

В Москве приставы забрали пятерых детей у жительницы Карелии

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Приставы в Москве нашли объявленную в розыск жительницу Костомукши, сбежавшую с детьми, чтобы не отдавать их в Центр помощи, сообщил уполномоченный по правам ребенка Карелии Геннадий Сараев.

Как рассказал Геннадий Сараев "Столице на Онего", еще 10 октября на основании решения суда за неисполнение своих родительских обязанностей жительница Костомукши обязана была передать своих пятерых детей в возрасте от 4 до 12 лет (трех мальчиков и двух девочек) в Центр помощи детям.

Жительница Карелии не согласилась с решением суда и приняла решение скрыться с детьми в неизвестном направлении.

Управление службы судебных приставов Карелии объявило в розыск сбежавшую костомукшанку с детьми.

В результате на минувшей неделе приставы Москвы нашли сбежавшую жительницу Карелии с детьми.

"Дети находились в розыске с 10 октября 2018 года, - сказал Сараев, - их искали по всей стране. Дети были найдены.Переданы в больницу в Москве для медосмотра, после все дети будут отправлены в Центр помощи детям в Костомукшу. Детей долго искали, наконец-то нашли, дети в течение всего этого времени не посещали школу, детям не оказывалась медицинская помощь, дети находились в неизвестно в каких условиях - были с мамой в бегах".

Ранее Служба судебных приставов Карелии сообщала, что 36-летняя жительница Костомукши, сбежавшая с пятью детьми в неизвестном направлении, является должником. Правда, не уточняется, по каким делам.

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