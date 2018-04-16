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Новости. Общество
10:32, 16 Апреля 2018

ВИДЕО: Очевидцы сняли, как размыло дорогу из Петрозаводска в Заозерье

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Жители Прионежья жалуются на размытую талыми водами дорогу в Заозерье.

"Вот такая красота творится на дороге между Соломенным и Заозерьем. Единственной дороге, соединяющей такие населенные пункты, как Ялгуба, Пиньгуба, Сусарь и Заозерье с городом. Дорогу размыло, под водой огромные ямы. Такое безобразие творится уже второй год", - рассказал автор видео.

"Ждем, когда наша дорога съедет в озеро, и потом ее будут восстанавливать за очень большие деньги налогоплательщиков", - добавил он.

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Комментарии

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petronik
2018-04-16 11:19:29
Там все очень просто - еще осенью водопропускная труба была засорена и уже тогда скапливалась вода. Сейчас, в паводок, это все усугубилось.
Беня
2018-04-16 11:11:18
Если задаться целью таких роликов можно снять вагон и маленькую тележку.
Намедни, точнее вчерась, довелось проехаться по ул. Черняховского от Фурманова до Мичуринской. На первом перекрестке кто-то, не иначе НАТОвцы, шото пытались расстрелять с воздуха мелкокалиберными пушками - сетка из мелких и крупных дыр, живого места на дороге нет. А на подъезде ко второму воронки (от НАТОвских "тамогавков") в две трети дороги шириной и пол-колеса глубиной. А все остальное - довольно таки стрёмная тренировочная полоса для упражнения "змейка".
И это вам (точнее нам) не Заозерье, это дороженьки в столице субъекта Федерации...
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