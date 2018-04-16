ВИДЕО: Очевидцы сняли, как размыло дорогу из Петрозаводска в Заозерье

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Жители Прионежья жалуются на размытую талыми водами дорогу в Заозерье.
"Вот такая красота творится на дороге между Соломенным и Заозерьем. Единственной дороге, соединяющей такие населенные пункты, как Ялгуба, Пиньгуба, Сусарь и Заозерье с городом. Дорогу размыло, под водой огромные ямы. Такое безобразие творится уже второй год", - рассказал автор видео.
"Ждем, когда наша дорога съедет в озеро, и потом ее будут восстанавливать за очень большие деньги налогоплательщиков", - добавил он.
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