ВИДЕО: Одну из улиц в центре Петрозаводска размыло после дождя

Одну из улиц в центре Петрозаводска размыло после дождя

Ливень, который прошел вчера в столице Карелии, превратил улицу в центре города в реку. Провалившийся асфальт, переполненный колодец и водопад - все эти последствия дождя запечатлели петрозаводчане, разместившие видео в паблике "Живой Петрозаводск".