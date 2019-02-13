ВИДЕО: Охранник БСМП выкинул госпитализированного на улицу, заявил очевидец

Очередной скандал случился в БСМП Петрозаводска: мужчину привезли на скорой, а позже охранник выкинул его на улицу, сообщил очевидец.

Петрозаводчанин рассказал "Столице на Онего", что стал очевидцем ужасного инцидента в БСМП. Денис Щербаков в минувший вторник, 12 февраля, около 18.00 пришел навестить отца в больнице. И около крыльца на входе обнаружил лежавшего мужчину.

Молодой человек сразу же обратился к охраннику с вопросом, что происходит и почему мужчина лежит на улице. Реакция охранника была агрессивной.

Денис сказал, что на улице холодно и человек может замерзнуть. Охранник заявил: "Если сдохнет, в морг увезут - и все!".

Очевидец начал разговаривать с людьми, которые за всем этим наблюдали. Ему рассказали, что мужчину привезли на "скорой", он сидел в коридоре, потом ему дали какую-то бумажку и выкинули на улицу.

Неравнодушный петрозаводчанин вызвал полицию. После чего все забегали, и к мужчине наконец-то вышел медперсонал.

"Его усадили в кресло-каталку и увезли", – сказал Денис.

В общей сложности мужчина пролежал на улице минут 30.

Приехала полиция, которой, по словам Дениса, сообщили, что проблемы никакой уже нет, мужчине оказывается помощь.

В полиции информацию подтвердили. Наряд выезжал на место. На данный момент проводится проверка.

Это уже второй скандал за последнее время, связанный с БСМП. Ранее сообщалось, как из больницы выпроводили 81-летнего блокадника, которого привезли из Суоярви с подозрением на пневмонию.