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Новости. Общество
13:57, 13 Февраля 2019

ВИДЕО: Охранник БСМП выкинул госпитализированного на улицу, заявил очевидец

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Очередной скандал случился в БСМП Петрозаводска: мужчину привезли на скорой, а позже охранник выкинул его на улицу, сообщил очевидец.

Петрозаводчанин рассказал "Столице на Онего", что стал очевидцем ужасного инцидента в БСМП. Денис Щербаков в минувший вторник, 12 февраля, около 18.00 пришел навестить отца в больнице. И около крыльца на входе обнаружил лежавшего мужчину.

Молодой человек сразу же обратился к охраннику с вопросом, что происходит и почему мужчина лежит на улице. Реакция охранника была агрессивной.

Денис сказал, что на улице холодно и человек может замерзнуть. Охранник заявил: "Если сдохнет, в морг увезут - и все!".

Очевидец начал разговаривать с людьми, которые за всем этим наблюдали. Ему рассказали, что мужчину привезли на "скорой", он сидел в коридоре, потом ему дали какую-то бумажку и выкинули на улицу.

Неравнодушный петрозаводчанин вызвал полицию. После чего все забегали, и к мужчине наконец-то вышел медперсонал.

"Его усадили в кресло-каталку и увезли", – сказал Денис. 

В общей сложности мужчина пролежал на улице минут 30.

Приехала полиция, которой, по словам Дениса, сообщили, что проблемы никакой уже нет, мужчине оказывается помощь.

В полиции информацию подтвердили. Наряд выезжал на место. На данный момент проводится проверка. 

Это уже второй скандал за последнее время, связанный с БСМП. Ранее сообщалось, как из больницы выпроводили 81-летнего блокадника, которого привезли из Суоярви с подозрением на пневмонию.

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Комментарии

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House
2019-02-13 21:45:36
Не знаю эту ситуацию, не буду это комментировать. Но как-то был ночью в выходной день в БСМП (с 2 до 5), ждал, пока тестя обследовали. За эти три часа нагляделся. Контингент, который привозили на скорой - оставляет желать лучшего. Пьяная женщина, которая кричала что у нее вытекает мозг и она это чувствует, и ее нужно немедленно осмотреть, т.к. врачи на скорой, которые ее привезла плохо это сделали. Ее пьяный собутыльник, который ждал (точнее спал) развалившись на креслах в фойе и время от времени закидывал ноги с уличной обувью на кресло, за что получал словесный выговор от охранника (но без какого-либо рукоприкладства). Дальше молодой парень после очередной пьянки с обострившимся панкреатитом. И т.д.
И весь этот контингент пытался убедить меня отвезти их домой на моем личном транспорте, за что были посланы... в такси.
Глядя на все это и на молодой персонал на скорой, в голове возникают мысли, а как они после всего этого увиденного должны будут в будущем относится к пациентам.
Grek
2019-02-13 20:04:05
Это уже предел , вот такие нравы царят в БСМП . На месте Хейфеца любой порядочный руководитель написал бы заявление об увольнении .
Наблюдатель
2019-02-13 16:59:45
Уже в федеральных СМИ мелькает... а по вопросу работников БСМП - они то не при делах скорее всего, как понимаю. Больше вопрос к охране. А т.к. это ЧОП, то там частенько кукуха слетает у бойцов и начинают творить дичь. Не раз такое бывало (в основном в ТЦ)
Мизантроп
2019-02-13 21:14:07
Наблюдатель, Это все от безделья.
Сергей
2019-02-13 16:31:01
Денис молодец. А из сотрудников БСМП кого судить будут? Прокурор спит? Или ослеп?
zanoza
2019-02-13 16:30:07
Вот вам и больница скорой медицинской помощи! Помогли и даже очень скоро!
Евгений
2019-02-13 16:07:22
Один раз - совпадение, два раза - статистика.
Горожанин
2019-02-13 15:38:09
Обнадеживает только то, что есть еще такие неравнодушные люди, как Денис! Денис, ты молодец!
Изя
2019-02-13 15:02:21
К сожалению , но это уже система !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Её нужно только ломать , а виновных в этом системном бардаке увольнять !
mobikk
2019-02-13 20:01:45
Изя,
Увольнять мало, устроятся в другое место. И будут такое же творить. Сажать надо таких. Или штраф тысяч на 200, чтоб запомнил.
Leopol'd
2019-02-13 14:08:22
Тенденция, однако!
кир
2019-02-13 14:06:20
Враг не пройдёт.
Евгений
2019-02-13 16:06:54
кир, и кто для вас враг?
кир
2019-02-13 16:22:13
Евгений, не про меня речь. Это пословица советского времени. Она применима к сотрудникам больницы. Думаете раньше по-другому было?
Голая женщина, кое-чем накрытая, лежала на каталке в коридоре и стонала. Никто ей не оказывал ей помощи. Дежурная медсестра не подходила, а больные были тяжёлые после операций.
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