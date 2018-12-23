ВИДЕО: Около 900 безработных жителей Карелии нашли работу после переобучения

В Карелии 1300 безработных приняли участие в государственной программе переобучения.

В репортаже ГТРК "Карелия" сообщается, что жители Карелии смогли не только получить новую профессию, но и повысить свою квалификацию.

Обучение проводилось по 50 специальностям. Стоит отметить, что ограничений по возрасту для желающих обрести новую профессию программой не предусмотрено. В течение года прошли обучение 25 пенсионеров.

Заявки на рабочие специальности поступили в Управление службы занятости республики от таких предприятий, как Онежский судостроительный завод, "Петрозаводскмаш", ОАО "Кондопога", "Карелэнергоремонт".