ВИДЕО: Парфенчиков провел мастер-класс по приготовлению калиток в Москве

Глава Карелии Артур Парфенчиков открыл в ресторане "Ruski" "Неделю Республики Карелия"

Накануне вечером в самом высоком ресторане Европы «Ruski» состоялось открытие "Недели Республики Карелия" в рамках федерального проекта Ростуризма "Гастрономическая карта России". На гала-ужине регион и его гастрономический и туристический потенциал представили глава Карелии и сборная команда шеф-поваров и рестораторов республики. Артур Парфенчиков приготовил для гостей калитки и рассказал о секретах нашей кухни, сообщили в паблике правительства "ВКонтакте".

В рамках "Недели Республики Карелия", до 30 апреля, в ресторане "Ruski" будут представлены блюда, приготовленные из местных продуктов. В меню ресторана включены калитки с пшеном, с картофелем и лисичками, слабосоленые онежский сиг и беломорская треска, мидии Белого моря с морской солью и чипсами из бурых и красных водорослей, беломорская уха и карельский рыбник, дичь из карельских лесов, карельские сканцы с толокном и северными ягодами.

"Предвосхищая вопросы, поясню. "Гастрономическая карта России" - это федеральный проект Ростуризма для всех регионов. Никаких затрат со стороны республики нет. Исключительно имиджевые приобретения", - прокомментировала пост об открытии "Недели карельской кухни" в Москве в официальном паблике пресс-секретарь главы республики Марина Кабатюк.