ВИДЕО: Пенсионерка выпала из окна и 15 минут провисела на кондиционере

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В Саратове 80-летняя пенсионерка выпала из окна девятого этажа и зацепилась за кондиционер.
Инцидент произошел утром 17 мая в доме на улице Ипподромная. Пенсионерка поскользнулась, пока мыла оконную раму, и выпала из окна. Она случайно зацепилась за кондиционер на восьмом этаже и повисла на нем, сообщает "Интерфакс".
Местную жительницу увидели прохожие и позвонили в службу спасения. На место происшествия прибыли спасатели-альпинисты, которые забрались на крышу дома и подняли туда пенсионерку. Ей оказали первую помощь и доставили в больницу. Во время падения женщина получила травму ноги, ее жизни ничего не грозит.
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