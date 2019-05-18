ВИДЕО: Пенсионерка выпала из окна и 15 минут провисела на кондиционере

В Саратове 80-летняя пенсионерка выпала из окна девятого этажа и зацепилась за кондиционер.

Инцидент произошел утром 17 мая в доме на улице Ипподромная. Пенсионерка поскользнулась, пока мыла оконную раму, и выпала из окна. Она случайно зацепилась за кондиционер на восьмом этаже и повисла на нем, сообщает "Интерфакс".

Местную жительницу увидели прохожие и позвонили в службу спасения. На место происшествия прибыли спасатели-альпинисты, которые забрались на крышу дома и подняли туда пенсионерку. Ей оказали первую помощь и доставили в больницу. Во время падения женщина получила травму ноги, ее жизни ничего не грозит.