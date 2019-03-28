ВИДЕО: Петрозаводчанин с корзиной украденных продуктов попал под троллейбус

В Петрозаводске мужчина выбежал на дорогу с корзиной украденных продуктов и попал под троллейбус.

В минувшую среду 27 марта в 17.05 камера наружного наблюдения запечатлела, как на перекресток ул.Антикайнен-ул.Красная выбежал мужчина с корзиной продуктов в руках и попал под троллейбус. Несмотря на страшные кадры, пешеход остался жив и смог самостоятельно выбраться из-под троллейбуса. Прихрамывая, мужчина скрылся в неизвестном направлении, бросив рассыпанные продукты и корзину на дороге.

В МВД Карелии сообщили, что в среду вечером в дежурную часть обратилось руководство магазина "Магнит" с заявлением о краже продуктов.

Хищение, по описанию продавцов, совершил мужчина, которому на вид было 25-30 лет.

Если кто-то узнал похитителя, полиция просит сообщить информацию о разыскиваемом в ведомство.