ВИДЕО: Петрозаводчанку наградили за спасение мужчины, которого трое чуть не убили в центре города

В Петрозаводске полиция поблагодарила за помощь пострадавшему в особо тяжком преступлении, сообщает МВД Карелии.

Жительница Петрозаводска, Елена Лаврова, осенью прошлого года заметила, что трое незнакомцев на проспекте Ленина избивают человека. Елена бросилась к месту происшествия. Ей удалось прекратить избиение. Обидчики потерпевшего скрылись с места.

Женщина перетащила жертву нападения с проезжей части, привлекла внимание окружающих. Избитый человек лежал, держась за бок. Остановилась мимо следовавшая машина, Елена попросила доставить неизвестного ей человека в больницу.

В лечебном учреждении у пациента диагностировали перелом ребер и пневмоторакс.

"Когда увидела, что происходит, страшно не было – признается горожанка. - Первым желанием было прекратить, остановить эту драку. Я – мама двух сыновей и побежала к месту происшествия, как если бы мать отправилась защищать своего ребенка!"

Подозреваемые были установлены сотрудниками уголовного розыска и задержаны. В настоящее время фигуранты этого уголовного дела признаны виновными и отбывают наказание.

Руководством городской полиции принято решение поощрить участницу этой истории. Елену Лаврову наградили ценным подарком, поблагодарили за проявление наилучших человеческих качеств, в том числе самоотверженность при спасении жизни потерпевшего.