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Новости. Общество
18:20, 12 Марта 2018

ВИДЕО: Пингвины провели мастер-класс по селфи, забавные кадры

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В Интернете набирает популярность видео с участием двух императорских пингвинов, снятого австралийскими учеными в Антарктиде.

Запись опубликована на YouTube-канале Australian Antarctic Program, пишет РИА Новости.

"Ролик случайно сняли на лежбище пингвинов рядом с австралийской научно-исследовательской станцией Моусон. Один из участников экспедиции Эдди Голт установил камеру на лед неподалеку от места их скопления. В какой-то момент пингвины обнаружили ее и подошли рассмотреть, но уронили, после чего она стала снимать небо. Птицы не растерялись, встали над камерой и продолжили рассматривать ее, словно позируя для селфи", - отмечает издание.

Ученые утверждают, что такое проявление интереса к технике — не редкость, так как пингвины по своей природе чрезвычайно любопытны.

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Комментарии

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Мизантроп
2018-03-12 18:37:36
Пингвины поинтересней Слабуновой будут. У той не одного селфи из участка.
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