ВИДЕО: Подозреваемого в кражах мужчину ищут в Петрозаводске

Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Петрозаводску разыскивается мужчина, подозреваемый в совершении краж из магазинов электроники, сообщил в МВД Карелии.

Всех, располагающих значимой информацией о разыскиваемом просят сообщить её по телефонам: 8-911-426-81-77, 8-968-180-55-85 или 02 (с мобильного – 102).

Конфиденциальность гарантируется.