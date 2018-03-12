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Новости. Происшествия
12:57, 12 Марта 2018

ВИДЕО: Подростки от безделья сломали шлагбаум у кинотеатра "Премьер"

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В Петрозаводске ночью хулиганы от нечего делать раскурочили шлагбаум на Зареке.

На улице "Правды", 38в камера наружного наблюдения запечатлела момент, как в ночь с 7 на 8 марта подростки сломали шлагбаум.

Теперь жильцы дома ищут тех, кто мог бы узнать на видео подростков-хулиганов и помог бы их найти.

Отметим, что в районе сломанного шлагбаума расположен кинотеатр "Премьер".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
NIK
2018-03-12 17:25:41
Зачем и поставили шлагбаум , если к кинотеатру не подъехать , обнаглели что ли жильцы .
Мизантроп
2018-03-12 18:12:11
NIK, Плюсую. И да, там почти 12 ночи, ребятки после смены у станка отдыхают, причем здесь безделье.
кир
2018-03-12 15:31:47
Одна часть людей должна сидеть, другая охранять. Потом поменять их и ведь ничего не изменится. :)
Неравнодушный
2018-03-12 15:00:36
Мессидж от молодых и пытливых.
Беня
2018-03-12 14:45:57
В мире полно народу, которым на всё на$рать, но тех, кому на$рать на деньги единицы. Вокруг нас развивающаяся рыночная экономика - дружки продадут, надо только цену назвать, а если скинуться - не так уж и накладно будет :)
Хотя, мне кажется, в стратегическом плане это контрпродуктивно, даже если представить ситуацию, шо бюджет не ограничен, можно купить всех кретинов района, но куда их девать? Пороть пока все еще противозаконно :)
эдуард3
2018-03-12 13:23:11
Если и с этим видео специалисты УВД не смогут найти виновного, то для чего эти специалисты нужны?!
По всей видимости подросток находился в состоянии наркотического воздействия, так как на нормальную голову должен был соображать, что будет найден и его сотоварищи / свидетели - соучастники/ первыми его сдадут, сразу, как одного из них опознают.
Интересно бы узнать сколько времени потребуется УВД его найти?! Какой ущерб нанесен? Какая ответственность за такого рода деяния. Были ли приводы у этого парня ранее.
Короче тема в тему Праздника Наркоконтроля , который был на днях! (Здесь надо заметить, что УВД не очень наверное, жалует газету?так как не замечал их ответов через нее жителям города)
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