ВИДЕО: Подростки от безделья сломали шлагбаум у кинотеатра "Премьер"

В Петрозаводске ночью хулиганы от нечего делать раскурочили шлагбаум на Зареке.

На улице "Правды", 38в камера наружного наблюдения запечатлела момент, как в ночь с 7 на 8 марта подростки сломали шлагбаум.

Теперь жильцы дома ищут тех, кто мог бы узнать на видео подростков-хулиганов и помог бы их найти.

Отметим, что в районе сломанного шлагбаума расположен кинотеатр "Премьер".