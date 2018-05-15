ВИДЕО: Появились кадры, как полицейские в Петрозаводске спасают ребенка

Инспекторы ДПС в Петрозаводске лейтенант полиции Валерий Кольцов и младший лейтенант полиции Руслан Начаров спасли жизнь ребенка, за считанные минуты доставив его в больницу.

Как сообщает пресс-служба МВД России, семья направлялась на дачу, в машине находились родители и трое сыновей. Вечером на Шуйском шоссе одному из пятилетних двойняшек - Владиславу стало плохо, дыхание было затруднено, ребенок потерял сознание.

Отец мальчика остановил проезжавшую мимо машину ДПС. Не теряя ни секунды, включив звуковую и световую сигнализацию, полицейские довезли мать с ребенком в ближайшее медицинское учреждение, где ему была оказана своевременная помощь. В настоящее время здоровью малыша ничего не угрожает.

"Сотрудники ГИБДД навестили спасенного мальчика в больнице и вручили подарок – игрушечную машину ДПС. Мать, находящаяся вместе с сыном в стационаре, поблагодарила полицейских, отметив четкость и оперативность их действий, в результате которых жизнь ее сына была спасена", - отметила представитель МВД России Ирина Волк.