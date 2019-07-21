ВИДЕО: Появились кадры с Баренцева моря, где пропал дайвер из Петрозаводска

Ныряльщик выложил видео с места, где пропали дайверы в Баренцевом море.

"По стечению обстоятельств, оказалась в группе дайверов, ныряющих в этот день на мысе Палтусово перо. Стаж у меня практически 0+ нет и 40 дайвов, - написала Наталья. - Для меня в этот день условия погружения были тяжелыми - волна, ветер, течение... Лодка не могла подойти к берегу и мы плыли по поверхности. Пока добрались, сил практически не осталось. Скорей хотелось под воду. Волна 0.8 метра, ветер 5 м/сек. Мне этого хватило, чтобы укачало вусмерть, пока дожидались лодки уже после дайва. В записи не очень хорошо видно волны, но наш катер качало из стороны в сторону градусов под 45. На заднем плане - это катер с группой Дмитрия. У меня на маске экшен-камера и на видео примерно то место, где ребята ныряли чуть позже нас... Да... и еще, температура на 15 метрах 6 градусов. Пока двигаешься под водой поддутый, нормально. А вот на остановке безопасности, на 5 метрах (в сухом костюме) холодно".

Под версии следствия, 16 июля двое мужчин осуществляли погружение с аквалангом в районе полуострова Немецкий.

"При выполнении погружения дайверы превысили максимально допустимый период времени нахождения под водой с аквалангом и оказались в акватории Баренцева моря при температуре воды 8-10 градусов без достаточного количества кислорода в баллонах, то есть оказались в условиях не совместимых с жизнью. До настоящего времени их местонахождение не установлено", - сообщается на сайте управления.

Одни из пропавших дайверов – 47-летний петрозаводчанин Павел Попов.

Петрозаводский дайвер Дмитрий Беленихин, который также был одним из инструкторов при погружении, рассказал о допросах и обысках после пропажи в Баренцевом море двух ныряльщиков и повторно заявил о своей невиновности в происшедшем.

История пропажи дайверов.