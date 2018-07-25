ВИДЕО: Появились кадры с Ключевой, где водитель во дворе бросил сбитого им пешехода

В Петрозаводске таксист сбил ночью пешехода и тяжелыми травмами отвез его не в больницу, а во двор на Ключевую, где и бросил.

Ранее сообщалось, что в субботу 21 июля в 00.29 на ул.Ровио, на нерегулируемом пешеходном переходе у дома №20, легковой автомобиль сбил пешехода.

От удара пешеход подлетел в воздух и оказался на лобовом стекле автомобиля, через несколько метров упал на дорогу.

Под покровом ночи водитель затащил пострадавшего в машину и уехал с места происшествия.

По поступившей ранее информации, предполагалось, что виновник аварии доставил пешехода в больницу.

Но, как позже сообщила бывшая супруга пострадавшего, водитель отвез пострадавшего не в больницу, а во двор к дому, где и бросил.

"Водила спросил у пострадавшего адрес проживания, отвез его на Сегежскую и выбросил во двор. Пострадавший - мой бывший муж позвонил мне и попросил вызвать скорую. Скорая приехала и увезла в больницу. У него перелом двух ног", - написала петрозаводчанка.

Сейчас в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" появилось видео, на котором запечатлена улица Сегежская,1, откуда пострадавшего увезла скорая.

"К сожалению, этот отрывок все, что есть. Возможно, найдем продолжение, - написала бывшая жена пострадавшего. - Предположительные места проживания водителя: Ключевая, 17-19 ,так как дальше машину на камерах не видно. Может, кто узнает водителя или машину? Спасибо всем, кто не остается безразличным".