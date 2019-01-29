ВИДЕО: Появились кадры смертельного ДТП на трассе "Кола" в Карелии

Авария произошла 28 января на 442 км трассы "Кола" в Прионежском районе, погибли люди, сообщили в ГИБДД Карелии.

Напомним, в 14.30 водитель автомобиля Lada Kalina не справился с управлением, в результате чего столкнулся со встречным автомобилем Hyundai Solaris.

На месте ДТП погиб водитель "Лады" и его пассажирка.

В группе "ГИБДД Карелии" один из комментаторов выложил видео с места ДТП.