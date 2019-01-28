Смертельное ДТП случилось на трассе "Кола" в Карелии

Авария случилась в Прионежском районе.

По данным ГИБДД, 28 января около 14.30 на 442 км федеральной в районе развязки на трассу до Гирваса произошла авария, в которой погибли люди.

По предварительным данным, водитель автомобиля "Лада Калина" не справился с управлением, в результате чего столкнулся со встречным автомобилем Hyundai Solaris.

На месте ДТП погиб водитель "Лады" и его пассажирка. Водитель и пассажир Hyundai получили травмы. Обстоятельства аварии и сведения о погибших и пострадавших уточняются.