Смертельное ДТП случилось на трассе "Кола" в Карелии

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Авария случилась в Прионежском районе.
По данным ГИБДД, 28 января около 14.30 на 442 км федеральной в районе развязки на трассу до Гирваса произошла авария, в которой погибли люди.
По предварительным данным, водитель автомобиля "Лада Калина" не справился с управлением, в результате чего столкнулся со встречным автомобилем Hyundai Solaris.
На месте ДТП погиб водитель "Лады" и его пассажирка. Водитель и пассажир Hyundai получили травмы. Обстоятельства аварии и сведения о погибших и пострадавших уточняются.
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