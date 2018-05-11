ВИДЕО: Появилась запись группового ДТП в Петрозаводске

На Кукковке произошло столкновение автомобилей, в результате которого пострадали люди.

На улице Ровио в 18-29 произошло столкновение автомобилей.

Момент ДТП зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Два автомобиля двигались в попутном направлении в сторону улицы Лыжной. Внезапно водитель одной из машин совершил резкий маневр поворота налево. В этот момент в него врезалась проезжавшая мимо авто.

Оба транспортных средства после удара отлетели на обочину, где столкнулись с припаркованными автомобилями.

Как сообщили в МЧС, по предварительным данным, в ДТП есть два пострадавших.