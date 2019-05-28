ВИДЕО: Полчища крыс на помойке запечатлел житель Петрозаводска

Больше десятка крыс бегают на контейнерной площадке в центре Древлянки.

В редакцию "Столицы на Онего" петрозаводчанин прислал видео, на котором запечатлел, как утром на Древлянке, на контейнерной площадке на Лососинском шоссе у торгового центра, больше десятка крыс – больших и маленьких бегают под мусорными баками.

"Видимо, у них появилось потомство, - написал горожанин, - маленькие крысята шныряют под баками, а большие крысы их пытаются загнать под контейнер. Судя по выглядывающим со всех щелей крысиным мордам, их там полчища".

Напомним, что дератизационные мероприятия в Петрозаводске проводились с 18 по 22 марта. По информации мэрии, крыс травили на контейнерных площадках, придомовых территориях и подвальных помещениях многоквартирных домов.