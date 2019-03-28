ВИДЕО: Политолог объяснил, почему спор о передаче здания бывшего Дома офицеров РПЦ надо рассматривать в суде

Политолог и публицист Олег Реут считает, что конфликтную ситуацию, возникшую в результате требования РПЦ передать в их собственность здание бывшего Дома офицеров в Петрозаводске, необходимо рассматривать в судебном порядке.

На ремонт полуразрушенного здания бывшего Дома офицеров из бюджета Карелии было выделено 90 млн рублей дорожного фонда. На сегодняшний день в Петрозаводске завершаются восстановительные работы здания. Если до ремонта 10 лет на Дом офицеров никто не претендовал, то после восстановления появились и желающие стать собственниками строения в центре города.

Так, государственное здание решила вернуть в собственность РПЦ.

Представители Карельской митрополии заявили, что государство должно вернуть церкви изъятый у нее объект – здание бывшего архиерейского дома, ныне известное как гарнизонный Дом офицеров на улице Гоголя в Петрозаводске.

РПЦ со ссылкой на федеральный закон №327 "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности" планирует вернуть здание бывшего архиерейского дома. По информации ГТРК "Карелия", представители Карельской митрополии уже обращались с соответствующей просьбой к властям, но получили отказ.

Возникла конфликтная ситуация, которая, по мнению политолога Олега Реута, может разрешиться только в суде.

"Я бы крайне приветствовал разрешение этого конфликта в суде, - сказал Реут, - потому что на самом деле имеет место противоречие: у нас есть федеральный закон, принятый в 2019 году, подписанный президентом Медведевым, который открывает ворота для подобного рода действий. С другой стороны, у нас есть Гражданский кодекс, который очень четко определяет все обстоятельства приобретения и прекращения прав собственности. Поэтому, мне кажется, что в тиши судебного заседания, предъявляя аргументы с той и другой стороны, было бы правильно, чтобы этот спор рассматривался. Такие суды уже пошли в большинстве регионов нашей страны, и, я думаю, было бы правильным, чтобы этот спор разрешался в суде ,потому что в нынешней динамике это, по суди дела, обращение к региональным властям разрешить конфликт внесудебным образом. И здесь все зависит от воли губернатора, и, мне кажется, что это неправильно".

"Как отмечают юристы, у церкви нет безусловных оснований требовать передачи здания в свою собственность и разбирать претензии РПЦ на государственную собственность следует именно в суде", - говорится в материале канала "ТНТ".

Представители законодательной власти, одобрявшие выделение бюджетных средств на восстановление Дома офицеров, также считают, что государство не должно дать себя одурачить.

"Здесь должна быть жесткая принципиальная позиция власти, - сказал депутат Заксобрания Евгений Ульянов, - если хочет церковь судиться - пусть судится, только чтобы государство отстаивало интересы, чтобы не было концерта в суде, когда две стороны договорились о передаче. А все-таки принципиально идем и принципиально защищаем позицию, что это здание принадлежит нашей республике, нашему государству".

Ведь если региональные власти отдадут Дом офицеров, то просто возьмут и подарят 90 млн рублей бюджетных денег церкви, отделенной по Конституции от государства.