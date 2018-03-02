ВИДЕО: Политолог рассказал, почему важно общественное наблюдение в день выборов президента РФ

Известный в Карелии политолог Олег Реут рассказал в программе "Накипело" на "ТНТ-Онего", почему важно общественное наблюдение на президентских выборах.

"Когда на избирательно участке присутствует наблюдатель, то члены избирательной комиссии стремятся соблюсти процедуры и они понимаю, что даже незначительное нарушение будет зафиксировано, о нем будет сообщено в Центральную избирательную комиссию, прокуратуру", - сказал Олег Реут.

Напомним, в феврале в Карелии открылся Общественный штаб по наблюдению за выборами президента России, которые состоятся 18 марта.