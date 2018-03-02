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Новости. Политика
15:13, 02 Марта 2018

ВИДЕО: Политолог рассказал, почему важно общественное наблюдение в день выборов президента РФ

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Известный в Карелии политолог Олег Реут рассказал в программе "Накипело" на "ТНТ-Онего", почему важно общественное наблюдение на президентских выборах.

"Когда на избирательно участке присутствует наблюдатель, то члены избирательной комиссии стремятся соблюсти процедуры и они понимаю, что даже незначительное нарушение будет зафиксировано, о нем будет сообщено в Центральную избирательную комиссию, прокуратуру", - сказал Олег Реут.

Напомним, в феврале в Карелии открылся Общественный штаб по наблюдению за выборами президента России, которые состоятся 18 марта.

 

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Комментарии

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asusls
2018-03-02 15:50:14
Что же в нем известного?)))
Гость
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