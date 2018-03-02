15:13, 02 Марта 2018
ВИДЕО: Политолог рассказал, почему важно общественное наблюдение в день выборов президента РФ
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Известный в Карелии политолог Олег Реут рассказал в программе "Накипело" на "ТНТ-Онего", почему важно общественное наблюдение на президентских выборах.
"Когда на избирательно участке присутствует наблюдатель, то члены избирательной комиссии стремятся соблюсти процедуры и они понимаю, что даже незначительное нарушение будет зафиксировано, о нем будет сообщено в Центральную избирательную комиссию, прокуратуру", - сказал Олег Реут.
Напомним, в феврале в Карелии открылся Общественный штаб по наблюдению за выборами президента России, которые состоятся 18 марта.
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