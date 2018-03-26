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Новости. Происшествия
12:33, 26 Марта 2018

ВИДЕО: Полиция Петрозаводска ищет молодого человека, подобравшего на улице чужой телефон

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Камера наружного видеонаблюдения запечатлела, как петрозаводчанин подобрал на улице чужой телефон. Теперь его подозревают в краже и разыскивают, сообщили в МВД Карелии.

Полиция Петрозаводска разыскивает мужчину, возможно, причастного к краже телефона. Ущерб заявитель оценил в 10 тысяч рублей.

Камеры наружного видеонаблюдения 14 марта на пересечении пр.Октябрьского и ул.Мелентьевой запечатлели возможного подозреваемого.

Всех, кому что-либо известно о личности или местонахождении разыскиваемого, просят сообщать по телефонам: 8953-533-53-55.

Конфиденциальность гарантируется.

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Комментарии

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АК
2018-03-26 15:42:44
Я нашел на улицу монетку в 50 копеек, срочно высылайте за мной наряд.
Кальтер
2018-03-26 13:24:30
С каких это пор находка считается кражей? Может он его в полицию понес, а вы сразу вор, вор. Кому то надо внимательнее за своим вещами смотреть.
кир
2018-03-26 13:14:56
Сколько минут нашедший не считается вором?
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