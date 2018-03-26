12:33, 26 Марта 2018
ВИДЕО: Полиция Петрозаводска ищет молодого человека, подобравшего на улице чужой телефон
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Камера наружного видеонаблюдения запечатлела, как петрозаводчанин подобрал на улице чужой телефон. Теперь его подозревают в краже и разыскивают, сообщили в МВД Карелии.
Полиция Петрозаводска разыскивает мужчину, возможно, причастного к краже телефона. Ущерб заявитель оценил в 10 тысяч рублей.
Камеры наружного видеонаблюдения 14 марта на пересечении пр.Октябрьского и ул.Мелентьевой запечатлели возможного подозреваемого.
Всех, кому что-либо известно о личности или местонахождении разыскиваемого, просят сообщать по телефонам: 8953-533-53-55.
Конфиденциальность гарантируется.
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