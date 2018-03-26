ВИДЕО: Полиция Петрозаводска ищет молодого человека, подобравшего на улице чужой телефон

Камера наружного видеонаблюдения запечатлела, как петрозаводчанин подобрал на улице чужой телефон. Теперь его подозревают в краже и разыскивают, сообщили в МВД Карелии.

Полиция Петрозаводска разыскивает мужчину, возможно, причастного к краже телефона. Ущерб заявитель оценил в 10 тысяч рублей.

Камеры наружного видеонаблюдения 14 марта на пересечении пр.Октябрьского и ул.Мелентьевой запечатлели возможного подозреваемого.

Всех, кому что-либо известно о личности или местонахождении разыскиваемого, просят сообщать по телефонам: 8953-533-53-55.

Конфиденциальность гарантируется.